水星誕生以來半徑縮小逾10公里：北海道大學分析地表「皺紋」揭密

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日本北海道大學研究團隊利用新的分析方法發現，水星自約46億年前形成以來，隨著內部逐漸冷卻，半徑已縮小超過10公里。研究論文10日刊登於美國科學期刊《Geophysical Research Letters》。

水星目前半徑約2440公里。美國太空探測器「信使號」（MESSENGER）等觀測結果顯示，水星表面存在大量因星球收縮形成、外觀如同「皺紋」的地形。

過去研究人員曾根據這類地形的長度等數據推估水星收縮幅度，但由於相關地形分布並不均勻，因此過去的估算可能低估實際收縮程度。

北海道大學博士後研究員西山學注意到，水星的「皺紋」形成後，可能因隕石撞擊形成隕石坑，或遭熔岩噴發等作用覆蓋而消失。

研究團隊因此將隕石撞擊等因素造成的水星表面凹凸程度，也就是表面粗糙度量化，再與收縮地形的分布進行比較。

結果發現，在隕石坑附近等表面粗糙度較高的區域，觀測到的收縮地形較少。將這項因素納入修正後，研究團隊推算，水星自形成以來半徑實際縮小近12公里。



水星因收縮而在表面形成如「皺紋」般的收縮地形（箭頭所示處）。（北海道大學提供）



日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與歐洲太空總署（ESA）共同推動的水星探測計畫「貝皮可倫坡」（BepiColombo）探測器想像圖。（ESA提供）

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