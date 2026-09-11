紀子妃迎60歲生日：談皇室典範修法稱「將作為事實接受」

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日本秋篠宮妃紀子11日迎來60歲生日。她以書面回答宮內記者會提問時表示：「對於能夠迎接今天這一天心懷感謝，也希望今後能夠嘗試新的事物。」

紀子妃提到今年7月發生的熊本地震，以及日本各地接連發生的豪雨災害，對罹難者表達哀悼，並向受災民眾致以慰問。

對於今年7月成立的皇室典範修正案，紀子妃表示，「我將此作為事實接受」。她並透露，已將皇室典範修正一事告訴次女佳子內親王（31歲）及長男悠仁親王（20歲）。

紀子妃表示：「希望孩子們未來都能幸福，我會一直守護著他們。」

回顧1990年與秋篠宮文仁親王結婚時，紀子妃表示，當時「盡是第一次經歷的事情，每天都全心投入其中」。

包括出席皇室活動、赴日本國內外訪問，以及接待外國賓客等，對她而言都是「一連串令人緊張的經驗」，但秋篠宮文仁親王（60歲）的支持「讓我感到十分安心」。

紀子妃也提到，從擔任結核預防會、母子愛育會總裁等工作開始，各項皇室公務「每一件事都成為學習的機會」。

談到造訪災區時的心情，她表示，一直很重視親自向受災民眾傳達慰問之意。

至於悼念戰爭罹難者，戰後出生的紀子妃表示，希望「今後仍能持續擁有學習當時歷史、加深理解的機會」。

紀子妃與秋篠宮文仁親王結婚至今已超過36年，育有長女小室真子（34歲）、次女佳子內親王及長男悠仁親王。

她回憶，剛結婚時餐桌旁只有她與秋篠宮文仁親王兩人，之後「從3個人、4個人增加到5個人，變得十分熱鬧」。

隨著3名子女長大，紀子妃表示，近年與秋篠宮文仁親王兩人相處的時間也逐漸增加，現在會一起「更加注意飲食生活及維持體力」。



秋篠宮妃紀子迎接60歲生日前拍攝紀念照。2日攝於東京都港區秋篠宮邸。（宮內廳提供）



秋篠宮文仁親王夫婦閱讀與今年8月正式訪問巴拉圭相關的書籍。2日攝於東京都港區秋篠宮邸。（宮內廳提供）

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