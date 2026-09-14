古謝玄太當選沖繩知事：自民黨睽違12年奪回縣政

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日本沖繩縣知事選舉13日投開票，由自民黨等保守勢力支持的42歲前那霸市副市長古謝玄太，擊敗尋求第3度當選、獲革新派為主的「全沖繩（All Okinawa）」勢力支持的現任知事玉城丹尼（66歲）等候選人，首度當選沖繩縣知事。

古謝支持將美軍普天間飛行場（宜野灣市）遷移至名護市邊野古。長期以來，沖繩縣內保守與革新兩大陣營圍繞美軍基地遷移問題激烈對立，此次政黨輪替可能成為沖繩縣政的重大轉折點。

古謝也是1972年沖繩回歸日本本土後，首位在回歸後出生的沖繩縣知事，同時成為沖繩歷來經選舉產生的最年輕知事。

古謝13日晚間在那霸市接受媒體採訪表示：「這場選舉問的是要延續目前的縣政，還是加以革新。」他並說：「我也對丹尼先生的縣政表達敬意，同時希望帶領沖繩繼續向前邁進。」

敗選的玉城丹尼則在那霸市向支持者表示：「邊野古基地是蓋不成的。我代表縣民主張（反對遷移），這並沒有錯。」

這是自民黨睽違12年重新奪回沖繩縣政。高市早苗將此次知事選舉定位為觀察執政基礎的重要指標，選舉勝利預料也將為高市政府今後的國政運作增添動能。

自民黨幹事長鈴木俊一在黨中央接受媒體採訪表示：「我們得以進一步穩定執政基礎。」

根據沖繩縣選舉管理委員會資料，最終投票率為61.57%，較2022年上屆知事選舉提高3.65個百分點。

過去沖繩縣知事選舉最大爭點一直是美軍普天間飛行場遷移至邊野古問題。不過，隨著邊野古近海工程持續推進，沖繩縣政府與中央政府相關訴訟也接連敗訴，外界認為縣民對這項議題的關注程度已逐漸下降。

「全沖繩」勢力近年在地方首長選舉中也接連敗北，呈現式微趨勢。

競選期間，古謝主打經濟振興政策，並強調自己與中央政府及執政黨之間的溝通管道。自民黨政務調查會長小林鷹之、日本維新會代表吉村洋文等黨內高層也前往沖繩助選。

玉城則淡化反對邊野古移設的訴求，主打觀光業景氣暢旺等執政2屆8年的政績，但最終未能勝選。

古謝獲得自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨、日本保守黨，以及公明黨沖繩縣本部推薦。玉城則獲立憲民主黨、日本共產黨、社民黨等政黨支持。

此次沖繩縣知事選舉另有4名新人參選，分別為48歲公司社長兼島俊、73歲醫療法人會長末吉正弘、49歲公司負責人比嘉隆，以及74歲政治團體代表屋良朝助。

◇古謝玄太經歷

古謝玄太，42歲，那霸市出身。東京大學藥學部畢業，2008年進入日本總務省任職，歷任內閣官房副長官助理室相關職務、復興廳參事官助理等，2022年12月出任那霸市副市長，2026年2月辭職。



古謝玄太（前排中央）獲知確定當選沖繩縣知事後，與支持者一同慶祝。13日晚間攝於那霸市



玉城丹尼在確定敗選後接受媒體訪問。13日晚間攝於那霸市



古謝玄太獲知確定當選沖繩縣知事後接受媒體採訪。13日晚間攝於那霸市



玉城丹尼（前）在確定敗選後，向聚集在會場的支持者鞠躬致意。13日晚間攝於那霸市

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