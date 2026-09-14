悠仁親王首訪311震災災區：與秋篠宮親王赴宮城氣仙沼

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日本秋篠宮文仁親王與長男悠仁親王（20歲）13日造訪宮城縣氣仙沼市，視察保存東日本大震災海嘯受災校舍並整建而成的「氣仙沼市東日本大震災遺構・傳承館」。

這是悠仁親王首度造訪東日本大震災災區。據身邊人士表示，今年適逢311東日本大震災發生15週年，兩人依自身意願前往災區。

傳承館保存當年遭海嘯侵襲的氣仙沼向洋高中舊校舍。3樓教室內至今仍留有一輛被海嘯沖至離地約8公尺處、上下翻覆的汽車。

秋篠宮文仁親王與悠仁親王一邊聽取擔任「說故事者」的當地高中生解說，一邊仔細參觀維持震災當時原貌的建築。

看到屋頂遭海嘯沖走的室內體育館時，悠仁親王詢問：「屋頂被沖到哪裡去了？」

這棟舊校舍當年遭海嘯淹至4樓、距地面約12公尺高處，不過學生與教職員均及時避難，所有人平安無事。秋篠宮文仁親王表示：「大家都有避難並平安無事，真是太好了。」



秋篠宮文仁親王與長男悠仁親王造訪「氣仙沼市東日本大震災遺構・傳承館」，聽取擔任「說故事者」的當地高中生解說。13日下午攝於宮城縣氣仙沼市

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