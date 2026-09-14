古謝玄太當選沖繩縣知事：強調推動民生經濟、要求明確普天間歸還期限

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沖繩縣知事選舉落幕翌日，首度當選的42歲古謝玄太14日在那霸市競選辦公室接受媒體採訪，表示「身為146萬人的代表，將推動民生、經濟及育兒支援向前邁進」，展現刷新沖繩縣政的決心。

古謝對這次選舉焦點之一、美軍普天間飛行場（宜野灣市）搬遷至名護市邊野古的計畫持贊成立場。

媒體詢問普天間飛行場歸還日本的展望時，古謝再次表示：「我希望儘速要求明確訂出（歸還）日期。」

13日晚間8時過後，古謝陣營收到確定當選的消息，現場支持者隨即爆出歡呼，並以沖繩特有的指笛及高喊「玄太」表達喜悅。

古謝高聲表示：「我一定會實現貼近每一名縣民的縣政，讓沖繩繼續向前邁進。」

另一方面，尋求第3度當選失利的66歲玉城丹尼，在那霸市一處會館向聚集現場的支持者致意。他神情嚴肅地說：「既然這就是結果，我會接受。」言談間難掩不甘。

不過，玉城隨後也露出釋然神情表示：「老實說，我現在感覺非常舒暢。」他接著跳起沖繩傳統舞蹈「Kachashi」，最後在支持者高喊「丹尼」聲中離開會場。



沖繩縣知事選舉落幕翌日，新當選的古謝玄太手持當地報紙露出笑容。14日上午攝於那霸市



沖繩縣知事選舉確定當選後，古謝玄太（前排右2）笑著接受花束。13日攝於那霸市



沖繩縣知事選舉確定落選後，玉城丹尼向現場支持者致意。13日攝於那霸市

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