悠仁親王首訪311災區：與秋篠宮親王視察宮城、岩手重建

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秋篠宮親王與長男悠仁親王（20歲）13日前往宮城縣氣仙沼市，14日轉往岩手縣陸前高田市，視察東日本大地震發生15年後的災區重建情況。這是悠仁親王首度造訪東日本大地震災區。

兩人13日參觀「氣仙沼市東日本大地震遺構・傳承館」。這座設施保存並整修曾遭海嘯侵襲的氣仙沼向洋高校舊校舍。

舊校舍至今仍保留災害發生時的樣貌，包括一輛遭海嘯沖至離地面約8公尺高的3樓教室並翻覆的汽車。秋篠宮與悠仁親王聽取72歲館長及川淳之助，以及擔任災難記憶講述者的當地高校生說明，仔細參觀館內各處。

悠仁親王詢問氣仙沼高校三年級學生、18歲的三浦大和：「連窗框也被沖走了嗎？」

氣仙沼向洋高校三年級、17歲的福岡未央向兩人說明屋頂遭海嘯沖走的室內體育館時，悠仁親王也詢問：「上面的部分是被沖走，不知道漂到哪裡去了嗎？」

當年海嘯一度淹至舊校舍4樓、約12公尺高處，但全校學生及教職員均平安無事。秋篠宮表示：「大家都有撤離並平安無事，真是太好了。」

兩人14日先前往災後重建的氣仙沼市魚市場，參觀鰹魚卸貨作業，隨後造訪岩手縣陸前高田市的「高田松原海嘯復興祈念公園」，獻花並行禮致意，也前往觀看象徵災後復興的「奇蹟一本松」。

之後，兩人視察由秋篠宮親王擔任總裁的社會福祉法人「恩賜財團濟生會」旗下陸前高田診療所，與3名高齡患者，以及海嘯災民和罹難者家屬等人交流。

秋篠宮文仁親王與長男悠仁親王造訪陸前高田診療所，與高齡患者交流。秋篠宮擔任濟生會總裁。14日攝於岩手縣陸前高田市。（濟生會提供）
秋篠宮親王與長男悠仁親王造訪陸前高田診療所，與高齡患者交流。秋篠宮擔任濟生會總裁。14日攝於岩手縣陸前高田市。（濟生會提供）

秋篠宮文仁親王與長男悠仁親王在氣仙沼市魚市場參觀鰹魚卸貨作業。14日上午攝於宮城縣氣仙沼市
秋篠宮親王與長男悠仁親王在氣仙沼市魚市場參觀鰹魚卸貨作業。14日上午攝於宮城縣氣仙沼市

秋篠宮文仁親王與長男悠仁親王在氣仙沼市魚市場參觀鰹魚卸貨作業。14日上午攝於宮城縣氣仙沼市
秋篠宮親王與長男悠仁親王在氣仙沼市魚市場參觀鰹魚卸貨作業。14日上午攝於宮城縣氣仙沼市

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