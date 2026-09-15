悠仁親王首訪311災區：與秋篠宮親王視察宮城、岩手重建

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秋篠宮親王與長男悠仁親王（20歲）13日前往宮城縣氣仙沼市，14日轉往岩手縣陸前高田市，視察東日本大地震發生15年後的災區重建情況。這是悠仁親王首度造訪東日本大地震災區。

兩人13日參觀「氣仙沼市東日本大地震遺構・傳承館」。這座設施保存並整修曾遭海嘯侵襲的氣仙沼向洋高校舊校舍。

舊校舍至今仍保留災害發生時的樣貌，包括一輛遭海嘯沖至離地面約8公尺高的3樓教室並翻覆的汽車。秋篠宮與悠仁親王聽取72歲館長及川淳之助，以及擔任災難記憶講述者的當地高校生說明，仔細參觀館內各處。

悠仁親王詢問氣仙沼高校三年級學生、18歲的三浦大和：「連窗框也被沖走了嗎？」

氣仙沼向洋高校三年級、17歲的福岡未央向兩人說明屋頂遭海嘯沖走的室內體育館時，悠仁親王也詢問：「上面的部分是被沖走，不知道漂到哪裡去了嗎？」

當年海嘯一度淹至舊校舍4樓、約12公尺高處，但全校學生及教職員均平安無事。秋篠宮表示：「大家都有撤離並平安無事，真是太好了。」

兩人14日先前往災後重建的氣仙沼市魚市場，參觀鰹魚卸貨作業，隨後造訪岩手縣陸前高田市的「高田松原海嘯復興祈念公園」，獻花並行禮致意，也前往觀看象徵災後復興的「奇蹟一本松」。

之後，兩人視察由秋篠宮親王擔任總裁的社會福祉法人「恩賜財團濟生會」旗下陸前高田診療所，與3名高齡患者，以及海嘯災民和罹難者家屬等人交流。



秋篠宮親王與長男悠仁親王造訪陸前高田診療所，與高齡患者交流。秋篠宮擔任濟生會總裁。14日攝於岩手縣陸前高田市。（濟生會提供）



秋篠宮親王與長男悠仁親王在氣仙沼市魚市場參觀鰹魚卸貨作業。14日上午攝於宮城縣氣仙沼市



秋篠宮親王與長男悠仁親王在氣仙沼市魚市場參觀鰹魚卸貨作業。14日上午攝於宮城縣氣仙沼市

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