日本首度導入無人計程車：GO與Waymo拚2027年東京上路

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日本計程車叫車平台GO、美國Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo與日本交通15日宣布，計畫2027年內在東京都推出日本首見的自動駕駛計程車服務，並將分階段擴大至約100輛無人計程車。

這項服務將採用在特定條件下，由系統負責所有駕駛操作的「Level 4」自動駕駛技術。

3家公司此前已在東京都內進行道路測試，此次正式達成合作協議，朝商業營運邁進。未來乘客可透過GO及Waymo的應用程式使用這項服務。

合作分工方面，Waymo負責提供自動駕駛技術，日本交通則負責車輛營運管理及營業據點的運作。

日本全國出租汽車暨計程車聯合會會長、同時擔任GO會長的川鍋一朗，15日在說明會上指出，導入自動駕駛計程車有助減少交通事故，也可緩解計程車產業人力不足問題。

川鍋表示：「希望以安全為最優先，實現商業營運。」

日本政府目前設定目標，希望2030年度將公車、計程車及卡車等自動駕駛服務車輛增加至1萬輛。

日本國土交通大臣金子恭之15日在內閣會議後記者會表示：「期待此次達成協議，能成為實現目標的一大步。」



日本全國出租汽車暨計程車聯合會會長、GO會長川鍋一朗（右）等人說明無人計程車商業營運計畫。15日上午攝於東京都千代田區

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