日本百歲人瑞首度突破10萬人：連56年創新高、近9成為女性

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日本厚生勞動省在「敬老日」到來前的15日公布，全國100歲以上人瑞截至本月1日達10萬7677人，連續56年改寫歷史新高。這也是自1963年開始統計以來，百歲以上人口首度突破10萬人。

日本厚生勞動大臣上野賢一郎15日在內閣會議後記者會表示：「看到許多人長期保持健康並持續活躍，令人感到欣慰。從延長健康餘命，以及讓高齡者繼續成為社會支柱的角度而言，也具有重要意義。」

這項統計依據住民基本台帳彙整，百歲以上人口較去年增加7914人。其中女性達9萬4298人，占整體近9成。

日本每10萬人口中，百歲以上人瑞為87.51人。依都道府縣觀察，島根縣每10萬人有186.65名百歲以上人瑞，連續14年居全國之冠，其次為高知縣169.52人及鳥取縣152.48人。

百歲以上人瑞占比最低的是埼玉縣，每10萬人有51.27人，其次依序為愛知縣57.79人、大阪府60.06人。

日本國內最高齡女性是1911年（明治44年）出生、現年114歲的京都市居民岸本扶代；最高齡男性則是1914年（大正3年）出生、現年112歲的熊本市居民加藤光。

本年度將滿100歲的人共有5萬4294人，日本政府將向這些人瑞致贈賀函及銀杯。

日本100歲以上人口在1963年僅153人，1981年突破1000人，1998年超過1萬人；2012年達到5萬人，2022年突破9萬人，如今首度跨越10萬人大關。



日本國內最高齡男性、112歲的加藤光。（入住機構提供）

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