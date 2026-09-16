自民黨新執行部上路：麻生太郎、鈴木俊一等核心幹部留任

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日本首相兼自民黨總裁高市早苗16日成立新一屆黨執行部，85歲的副總裁麻生太郎、73歲的幹事長鈴木俊一續任，維持黨內核心人事架構。著眼於明年的自民黨總裁選舉，高市繼續重用作為其政治後盾的麻生派兩人，力求穩定政權基礎。

高市在首相官邸接受媒體採訪時表示：「在讓國民切實感受到經濟成長帶來的富裕與安心之前，將以政策開創未來。」

去年與高市競逐自民黨總裁的小林鷹之續任政務調查會長；同屬舊安倍派的西村康稔續任選舉對策委員長，萩生田光一也續任幹事長代理。

原任國會對策委員長的梶山弘志轉任總務會長，其遺缺由前內閣官房副長官村井英樹接任。相關人事案獲自民黨總務會通過後，新執行部隨即召開首次幹部會議。

配合新體制成立，自民黨參議院議員會長松山政司也調整參院自民黨幹部人事。68歲的參院幹事長石井準一卸任，由65歲的前參院議院營運委員長青木一彥接任。

前文部科學大臣末松信介出任參院政策審議會長，參院國會對策委員長磯崎仁彥則續任。

外界有看法認為，石井卸任反映高市的意向。高市對此向媒體表示：「參議院的人事權並不在我手上。」

此外，松野博一續任組織運動本部長，鈴木貴子也續任廣報本部長。



日本自民黨臨時總務會結束後合影，左起為選舉對策委員長西村康稔、總務會長梶山弘志、首相高市早苗、副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一及政務調查會長小林鷹之。16日上午攝於東京永田町自民黨總部



日本首相高市早苗16日上午在首相官邸接受媒體採訪

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