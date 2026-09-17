日本空自判定「全球鷹」無人偵察機墜海：成立事故調查委員會

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日本航空自衛隊一架大型無人偵察機「全球鷹」（Global Hawk）日前在鳥取縣外海失聯，空自16日判定機體已墜毀。空自已成立事故調查委員會，持續搜索附近海域，並調查緊急狀況警報系統當時是否正常啟動等情況。

根據空自表示，這架全球鷹15日上午10時20分左右從青森縣三澤基地起飛，下午0時55分發生通訊異常，3分鐘後飛行軌跡從雷達上消失。當時由三澤基地人員透過衛星通訊遠端操控。

在附近海域搜索的日本海上保安廳巡邏船隨後發現部分機體殘骸。空自確認機體照片後，判定全球鷹已墜毀。

全球鷹與有人駕駛飛機一樣，搭載在發生異常時向操控人員發出警示的系統。空自目前也在調查通訊異常發生前警報是否曾啟動，以及基地內的操控人員當時是否掌握飛機異常狀況等。

空自表示，這架全球鷹當時正在執行任務，但並未公布具體任務內容及飛行路線等資訊。事故發生後，空自已暫停全球鷹的訓練飛行。



日本航空自衛隊的美製大型無人偵察機「全球鷹」（Global Hawk）。2023年1月攝於青森縣三澤市

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