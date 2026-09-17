日本性別平等全球排名117：連續居G7墊底

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【倫敦時事】世界經濟論壇（WEF）16日公布衡量全球各國性別平等程度的2026年「性別差距指數」（Gender Gap Index），日本在受調查的145個國家中排名第117，雖較去年上升1名，但仍在七大工業國集團（G7）中排名墊底。

這項排名針對政治、經濟、教育及健康4個領域的性別平等程度進行指數化比較，以100%代表性別完全平等。

日本整體指數為67.0%，較去年的66.6%略有改善。其中，「政治」領域上升2個百分點至10.5%。由於這項指標除了反映女性國會議員及閣員比例，也納入女性擔任國家領導人的年數，因此高市早苗就任日本首相，也對指數上升有所貢獻。

另一方面，納入勞動參與率及收入差距等因素的「經濟」領域，指數為60.9%，低於去年的61.3%。

冰島連續17年蟬聯全球第一，芬蘭、挪威分居第2、第3名，前3名與去年相同。納米比亞則較去年上升4名，排名全球第4。



世界經濟論壇（WEF）標誌。（法新社／時事通信社）

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