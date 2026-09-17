「淀號」劫機案赤木志郎疑在北韓病逝：遭國際通緝逾半世紀

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1970年日本航空「淀號」劫機事件的犯案成員、遭國際通緝的78歲嫌疑人赤木志郎，疑似已在藏身的北韓死亡。時事通信社16日採訪支援者得知這項消息，日本警方也已掌握相關資訊，據悉正在進一步確認。

據支援者表示，赤木與78歲的魚本公博（舊姓安部）等劫機案成員，以及日本赤軍派已故前幹部田宮高麿的妻子等共5人，一同居住在平壤郊外。

赤木長期患有慢性疾病，多次住院治療，12日因心臟衰竭在平壤一家醫院死亡。相關人士據稱已透過當地管道接獲消息。

淀號劫機事件發生於1970年3月，田宮等9人持日本刀等武器，劫持原訂從東京羽田機場飛往福岡、載有129名機組員及乘客的日本航空淀號班機。

劫機者先後在福岡機場及韓國金浦機場釋放乘客等人，隨後前往北韓。

日本警方以涉嫌非法將人移送國外等罪嫌對相關人士發布國際通緝。目前仍被認為留在北韓的犯案成員，剩下魚本公博、82歲的小西隆裕及79歲的若林盛亮等3人。

田宮等2人已在北韓病逝，田中義三等2人遭逮捕服刑後也已死亡。至於嫌疑人岡本武，雖有消息指出已在北韓死亡，但日本警方仍將其列為生死不明，持續發布國際通緝。

此外，田宮的妻子等2人及魚本公博，被控綁架失蹤時23歲的有本惠子、22歲的石岡亨等人，目前也因涉嫌以結婚為目的誘拐而遭國際通緝。



「淀號」劫機事件嫌疑人赤木志郎。（取自淀號集團網站）

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