東京電玩展2026開幕：迎30週年、逾千家廠商參展

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全球具代表性的電玩展之一「東京電玩展2026」（Tokyo Game Show 2026）17日在千葉市幕張展覽館開幕。今年適逢活動30週年，展期較往年增加1天，將一連舉行5天至21日，包括海外企業在內共有超過1000家公司參展，主辦單位預估展期將吸引30萬人次入場。

主辦單位日本電腦娛樂協會（CESA）會長、卡普空（CAPCOM）社長辻本春弘在開幕典禮表示：「電玩遊戲所處的環境已發生巨大變化。作為代表日本的內容產業之一，未來所扮演的角色將更加重要。」

SEGA設置試玩展區，玩家可搶先體驗預定明年1月上市的全新動作遊戲《STRANGER THAN HEAVEN》，以及人氣角色扮演遊戲（RPG）《女神異聞錄4 Revival》（Persona 4 Revival）。

Square Enix則展示預定明年4月上市的《Final Fantasy VII Liberation》等作品；卡普空展區的主打內容，則是提供玩家試玩《魔物獵人 荒野：Ascendance》（Monster Hunter Wilds: Ascendance）。

東京電玩展首屆活動於1996年舉行，當時共有87家公司參展，吸引約11萬人次入場。活動過去也曾採一年舉辦兩次的方式，今年迎來第36屆；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間仍持續改以線上方式舉辦。

今年17、18日為企業及業界人士入場的商務日，19日起開放一般民眾入場。國中生以上單日門票為3000日圓。



「東京電玩展2026」17日上午在千葉市幕張展覽館開幕



「東京電玩展2026」17日上午在千葉市幕張展覽館開幕

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