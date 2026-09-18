第2次高市改造內閣成立：主要閣員留任、維新首度入閣

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日本第2次高市改造內閣17日晚間經皇居認證儀式後正式成立。首相高市早苗（自民黨總裁）留任內閣官房長官木原稔（57歲），以及外務大臣茂木敏充（70歲）、財務大臣片山皋月（67歲）、防衛大臣小泉進次郎（45歲）等主要閣員。

這是高市去年10月就任首相以來首度改組內閣，為實現政府重要政策，新內閣人事布局著重政策延續性。去年自民黨總裁選舉中與高市競爭的總務大臣林芳正（65歲）則卸任。

高市在認證儀式後舉行記者會，強調新內閣是「決斷、挑戰與執行的內閣」。她表示，此次人事主要考量3項因素，包括閣員本人的專業知識、問題意識及意願；選舉實力；以及主管領域政策的延續性與重要性，據此決定留任或起用人選。

此次共有7人首度入閣。其中，曾涉及自民黨派閥政治獻金回扣醜聞的前經濟產業副大臣關芳弘（61歲）出任文部科學大臣，前文部科學副大臣簗和生（47歲）出任農林水產大臣。

這是自政治獻金回扣醜聞曝光後，首度有涉案議員獲起用入閣。高市表示：「他們已經歷兩次眾議院選舉，再度獲選民送進國會」，顯示她認為相關議員已經接受選民檢驗。

其他人事方面，前外務副大臣藤井比早之（55歲）出任總務大臣；前內閣府副大臣井林辰憲（50歲）出任國土交通大臣；參議員古川俊治（63歲）出任數位大臣。

前農林水產副大臣笹川博義（60歲）出任環境大臣，並兼掌熊害對策。

轉為在內閣內合作的日本維新會，則由前幹事長中司宏（70歲）出任規制改革擔當大臣，這也是日本維新會首度有人入閣。

此次也起用多名曾任閣員者。前法務大臣山下貴司（61歲）再次出任法務大臣；前法務大臣葉梨康弘（66歲）出任國家公安委員長；前環境大臣細野豪志（55歲）則出任復興大臣。

為將性質相近的業務整合由同一名閣員負責，高市政府也重新調整各閣員職掌。總務大臣藤井比早之兼任地方創生，以及推動可替代首都功能的「副首都」建設擔當大臣；復興大臣細野豪志兼任防災擔當大臣；數位大臣古川俊治則兼掌人工智慧（AI）戰略。

近期焦點之一的消費稅減稅相關法案，則由財務大臣片山皋月負責。

參議員佐藤啓卸任內閣官房副長官，由自民黨麻生派、前總務副大臣中西祐介（47歲）接任。

高市17日下午也在首相官邸與日本維新會共同代表藤田文武會談，說明此次人事布局的考量。

高市在記者會談到中司宏入閣時表示，此舉「象徵自民黨、日本維新會聯合政府邁入新的階段」。



日本第2次高市改造內閣成立，首相高市早苗舉行記者會。17日下午攝於首相官邸



日本第2次高市改造內閣舉行首次內閣會議後，首相高市早苗（前排中央）與閣員合影。17日下午攝於首相官邸



日本首相高市早苗（中央）等人出席第2次高市改造內閣首次內閣會議。17日下午攝於首相官邸

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