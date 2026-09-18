高市稱食品消費稅減稅財源有著落「不必擔心」

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日本首相高市早苗17日晚間在第2次高市改造內閣成立後，於首相官邸舉行記者會。針對政府計劃明年4月起實施的食品消費稅減稅措施，高市明確表示財源「已有充分規劃」，對確保所需財源展現信心。

高市表示：「我們將以負責任的積極財政為大方針，讓日本列島更加強韌富裕。」

她強調，為取得市場信任，相關財源將「不依賴特例公債來確保，我認為大家不必擔心」。

高市並表示，為使相關法案能在預計10月上旬召開的臨時國會獲得通過，政府將做好充分準備，以因應國會審議。

日本政府計劃將食品消費稅率降至1%，並搭配相關給付措施，估計一年約需5兆日圓財源。

不過，先前彙整的稅制改革大綱並未明確列出財源來源，具體方案延至年底編列預算時決定。

另一方面，針對懸而未決的削減眾議院議員席次問題，高市指出，這已列入眾議院選舉的執政黨政見。

她表示，政府將「為實現這項目標認真努力」，再次表明力拚在臨時國會通過相關法案的意願。



日本第2次高市改造內閣成立，首相高市早苗舉行記者會。17日下午攝於首相官邸

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