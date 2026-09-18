九州新幹線睽違52天全線復駛：熊本至新水俣恢復通車

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受到熊本地震影響停駛的九州新幹線熊本站至新水俣站區間，18日恢復行駛。這是自7月28日地震發生以來，睽違52天恢復博多站至鹿兒島中央站全線通車。通勤、通學旅客紛紛表示，感謝投入修復工作的相關人員。

JR九州表示，受災較嚴重的新八代站附近約10公里路段，為確保行車安全，近期將以時速70公里慢速行駛。因此，連接鹿兒島中央站與本州方向的直通列車班次，將減至平時約9成。

由於熊本站至鹿兒島中央站行車時間將增加約8分鐘，北上列車從鹿兒島中央站的發車時間最多將提前9分鐘。

新八代站月台18日上午6時過後，就出現等待首班列車的長長人龍。一名每天搭乘新幹線前往水俣市上班的53歲八代市男性上班族表示：「修復速度比想像中還快。很感謝努力投入修復工作的所有人。」

一名在熊本市內就讀高中的17歲男學生，則因一般鐵路目前仍有路段不通，利用九州新幹線作為替代運輸。他表示，過去這段期間每天都必須提早30分鐘出門，「現在不用那麼早起床，真的很感謝」，隨後便前往參加空手道社團的晨間練習。

九州新幹線在地震發生後一度全線停駛，7月31日率先恢復博多至熊本區間行駛；8月7日，新水俣至鹿兒島中央區間也以減少班次方式恢復行駛。

不過，熊本至新水俣區間因鐵軌變形等災損持續停駛，直到18日才恢復通車，九州新幹線也因此恢復全線行駛。

熊本地震也衝擊地方觀光產業，以熊本縣及鹿兒島縣為主的住宿設施接連出現旅客取消訂房情況。

為提振低迷的觀光需求，日本將自10月起針對九州地區推出「九州復興應援優惠」，提供旅客旅費折扣，盼協助受災地區觀光產業復甦。



九州新幹線18日恢復全線行駛，旅客在熊本縣八代市新八代站搭乘列車



九州新幹線18日恢復全線行駛，旅客在熊本縣八代市新八代站搭乘列車

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