愛知名古屋亞運開幕：日本睽違32年第3度主辦

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第20屆亞洲運動會19日晚間在名古屋市Paloma瑞穗體育場舉行開幕式，正式揭開序幕。這是繼1958年東京亞運、1994年廣島亞運後，日本睽違32年再度舉辦夏季亞運，也是史上第3度主辦。

本屆賽事共有來自45個國家與地區等、超過1萬5000名選手及代表團成員參加。賽事將持續至10月4日，為期16天，以愛知縣為主要舞台，進行43個競賽種類。

日本代表團共有932名選手報名參賽，創歷屆最多紀錄。日本隊以締造隊史最佳成績為目標，希望超越1966年曼谷亞運的78面金牌，以及1994年廣島亞運總計218面獎牌的紀錄。

開幕式上，女子角力選手藤波朱理（LesTaR）與男子自由式小輪車選手中村輪夢（WingArc1st）擔任日本代表團掌旗官，帶領選手面帶笑容進場。

日本天皇德仁與皇后雅子也出席開幕式，並由德仁天皇宣布大會正式開幕。

聖火最後一棒由前男子田徑選手、前日本體育廳長官室伏廣治與父親室伏重信共同擔任，兩人攜手完成聖火點燃儀式。

本屆亞運部分競賽已自10日率先登場，其中網球、衝浪等項目同時作為2028年洛杉磯奧運資格賽。此外，卡巴迪、藤球等未列入奧運、源自亞洲的競技項目，也是本屆賽事看點。



日本代表團在掌旗官藤波朱理（前排右）及中村輪夢（前排左）帶領下，於愛知名古屋亞運開幕式進場。19日攝於愛知Paloma瑞穗體育場



室伏廣治（右）與父親室伏重信擔任愛知名古屋亞運聖火最後一棒，共同完成點火。19日攝於愛知Paloma瑞穗體育場



日本天皇德仁在愛知名古屋亞運開幕式宣布大會開幕。19日攝於Paloma瑞穗體育場



愛知名古屋亞運開幕式上的表演節目。19日攝於愛知Paloma瑞穗體育場



日本代表團在愛知名古屋亞運開幕式進場。19日攝於愛知Paloma瑞穗體育場

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