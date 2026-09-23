颱風豪雨釀7死5失聯：千葉神奈川請求自衛隊救災

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受到第25號颱風帶來的豪雨影響，日本千葉縣及神奈川縣接連發生土石流災害。根據兩縣政府統計，截至22日晚間8時已有7人死亡、5人下落不明。兩縣已請求自衛隊進行災害派遣，與警方、消防等單位共同展開搜救。

根據千葉縣政府表示，袖浦市一名51歲男子21日下午進行坍方土石清除作業時，連同重型機具墜落懸崖，一度失去意識，之後證實死亡。

山武市則有民宅因後方山坡發生土石流而倒塌，一名70多歲女性被送往醫院後不治。

鴨川市也有兩處發生波及住宅的土石流，分別造成80多歲男性及女性死亡，另有一名70多歲男子與一名60多歲男子下落不明。茂原市一棟倒塌房屋內發現一名80多歲女性，當時已無呼吸心跳，之後確認死亡。

千葉縣境內共有5條河川及沼澤氾濫，其中佐倉市高崎川流域住宅區大範圍淹水，一度造成約300戶居民受困。

神奈川縣橫須賀市21日下午2時前發生土石流，一棟民宅遭土石壓毀，屋內一名60多歲女性受困。消防人員等在晚間9時30分左右將她救出，但當場確認死亡。

橫須賀市及三浦市另有公寓及民宅遭土石流侵入。橫須賀市一名70多歲男子死亡，其70多歲妻子下落不明；三浦市另有一名20多歲女性及一名30多歲女性失聯。



受到颱風影響，道路淹水，一輛卡車泡在水中。22日上午11時52分攝於千葉縣佐倉市

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