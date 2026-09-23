高市與川普舉行峰會：日美加強AI、半導體及關鍵礦物合作

Newsfrom Japan

【紐約時事】正在美國訪問的日本首相高市早苗22日下午（日本時間23日凌晨），在紐約聯合國總部與美國總統川普舉行約35分鐘會談。兩人在24日預定舉行的美中峰會前，確認日美將保持緊密合作，並同意加強人工智慧（AI）、半導體及關鍵礦物等經濟安全保障領域合作，進一步深化日美同盟。

高市也在會談中提及國際刑事法院（ICC）議題。川普曾呼籲美國退出ICC。據日本政府隨行人士表示，高市向川普說明日本重視法治並支持ICC的立場，兩國領袖就此進行「坦率的意見交換」。

會談一開始，高市強調日美峰會的意義表示：「包括亞洲在內，當前安全保障環境非常嚴峻，這場會談將向全世界展現日美同盟的堅強。」

川普則稱讚高市表示：「她的工作做得非常出色，將會名留青史。」

兩國領袖同意持續推動強化日美同盟嚇阻力及應變能力的相關措施，並確認將確實落實日美關稅協議。

雙方也一致認為，有必要實現北韓完全非核化。川普並表示，美國政府將全面支持日本政府解決北韓綁架日本人問題。



日本首相高市早苗（左）與美國總統川普22日在美國紐約舉行日美峰會。（法新社／時事通信）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]