高市早苗首度面對面會晤澤倫斯基：烏方盼日本提供防空支援

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【紐約時事】正在美國紐約訪問的日本首相高市早苗22日下午（日本時間23日上午）與烏克蘭總統澤倫斯基舉行約20分鐘會談。這是高市去年10月就任首相後，兩人首度面對面舉行會談。

高市向澤倫斯基表示，日本將繼續與國際社會合作，支援遭俄羅斯入侵的烏克蘭。澤倫斯基則似乎對日本在安全保障及防空等領域提供支援表達期待。

高市表示：「為了早日實現公正且持久的和平，各國團結一致支持烏克蘭至關重要。」她並表達與烏克蘭團結的立場說：「日本與烏克蘭站在一起，這項方針不會改變。」

澤倫斯基則對日本至今提供烏克蘭援助，以及對俄羅斯實施制裁表達謝意。

兩國領袖據信也討論安全保障領域的合作。會談後，澤倫斯基在社群平台X發文表示，雙方「討論了彼此能夠相互協助的領域」。

澤倫斯基指出：「日本擁有保護生命的先進技術，尤其是在防空領域。」他並表示，作為雙方合作的一環，「烏克蘭已準備好分享經驗與技術」。

澤倫斯基也透露，已邀請高市訪問烏克蘭。



日本首相高市早苗與烏克蘭總統澤倫斯基22日在美國紐約舉行會談。（AFP時事）

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