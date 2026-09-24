颱風杜鵑重創千葉神奈川：死亡增至10人、4人失聯

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颱風杜鵑帶來大雨，日本千葉縣及神奈川縣23日宣布，再確認3人死亡。根據兩縣統計，截至當天下午6時30分，共有10人死亡、4人下落不明，自衛隊、兩縣警方及消防單位持續進行搜救。

千葉縣表示，其中一名確認死亡者為印西市一名60多歲男性。22日下午3時30分左右，有路人撥打119報案表示「淹水道路上有汽車泡在水中」。搜救人員隨後在印西市船尾一輛泡水汽車附近尋獲這名男子，送醫後確認死亡。

鴨川市一名70多歲男性遭土石流捲入後，也確認死亡。另有鴨川市一名60多歲男性下落不明。

此外，長柄町一名70多歲男性也被確認失聯。由於附近道路大範圍發生土石流，相關單位研判，他可能在開車途中連人帶車遭土石流捲入。

印旛沼則有兩處堤防潰決，淹水災情擴大至成田市及榮町。千葉縣表示，自1969年開始管理以來，印旛沼堤防是首次發生潰決，目前正利用抽水機加速降低水位。

神奈川縣方面，原本3名下落不明者中，已確認一名住在三浦市的30多歲女性死亡。22日晚間10時30分左右，搜救人員在一棟遭土石流灌入的集合住宅一樓發現這名女性，當場確認死亡。

消防等單位目前持續搜尋橫須賀市一名70多歲女性及三浦市一名20多歲女性。兩人都被認為在住家遭遇土石流後失去聯繫。



住宅因土石流倒塌。23日上午攝於神奈川縣三浦市

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