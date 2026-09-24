全日空客機引擎異常折返那霸機場：緊急撤離釀3人輕傷

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日本全日空一架從那霸機場飛往佐賀的客機，23日晚間起飛後出現引擎異常警示，因此折返那霸機場。機上乘客及機組人員透過逃生滑梯緊急撤離，造成3名乘客擦傷等輕傷。

23日晚間9時20分左右，全日空1502班機（波音737-800型客機）從那霸機場起飛前往佐賀，但儀表隨後顯示引擎出現異常，因此決定折返。

根據全日空表示，機上共有152名乘客，其中包括4名幼童。緊急撤離過程中有3人受到擦傷等輕傷。全日空等單位正在調查詳細原因。

根據全日空等單位表示，班機起飛約20分鐘後，儀表顯示右側引擎機油溫度過高，因此關閉右側引擎，並於晚間10時過後降落那霸機場。

客機隨後在滑行道上進行緊急撤離，乘客及機組人員利用逃生滑梯離開機艙。現場並未發現起火或冒煙。

日本國土交通省認定這起事件屬於可能導致航空事故的「重大飛安事件」，已指派3名航空事故調查官，預定25日前往現場展開調查。



日本全日空（ANA）標誌。（法新社／時事通信）

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