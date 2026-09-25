17歲大橋信200公尺蛙式破世界紀錄：日本桌球男團睽違60年摘金

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愛知・名古屋亞運24日進入第6天賽程，日本17歲游泳新星大橋信在男子200公尺蛙式游出2分4秒83，以世界新紀錄摘下金牌。

大橋信將中國選手覃海洋保持的世界紀錄一口氣推進0.65秒，並繼男子100公尺蛙式後再度奪金，完成本屆亞運蛙式雙冠。

女子200公尺蛙式方面，日本選手加藤心冨奪得金牌。

男子800公尺自由式，田渕海斗以7分43秒86刷新日本紀錄，獲得銀牌；男子50公尺蝶式光永翔音則游出23秒06，追平日本紀錄，同樣獲得銀牌。

男子400公尺自由式接力，日本隊由村佐達也、松本周也、松元克央及光永翔音組成，以3分11秒96刷新日本紀錄，獲得銅牌。

桌球團體賽方面，日本男子隊在決賽以3比2力克中國，睽違60年再度奪得亞運金牌；日本女團則在決賽不敵中國，獲得銀牌。

擊劍個人賽方面，男子銳劍選手加納虹輝成功衛冕，完成亞運2連霸；女子軍刀名將江村美咲也摘下金牌。

羽球女子團體決賽，日本以0比3不敵中國，獲得銀牌。

田徑方面，田中希實在女子1萬公尺摘下銀牌，男子鐵餅選手堤雄司則名列第4。

女子水球日本隊不敵中國，獲得銀牌；女子籃球8強賽，日本以86比29大勝泰國，晉級4強。



日本17歲選手大橋信在男子200公尺蛙式決賽刷新世界紀錄奪冠後慶祝。24日攝於東京水上運動中心



日本選手加藤心冨在女子200公尺蛙式奪冠後慶祝。24日攝於東京水上運動中心



日本隊摘下亞運桌球男子團體金牌後露出笑容。24日攝於愛知縣豐田市綜合體育館



日本選手江村美咲在擊劍女子軍刀個人決賽擊敗烏茲別克選手、確定奪冠後慶祝。24日攝於愛知縣國際展示場

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