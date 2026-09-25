千葉豪雨逾880棟住宅淹水：印旛沼等潰堤災情恐持續擴大

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受到第25號颱風帶來的豪雨影響，日本千葉縣政府24日表示，住宅淹水災情包括淹至地板以上及地板下方，共達884棟，數字仍屬暫定。

面臨印旛沼、堤防發生潰決的榮町，新增統計56棟受災住宅；流入印旛沼的高崎川氾濫後，佐倉市則有300棟住宅淹水至地板以上。

大範圍淹水的成田市目前尚未納入統計，因此受災住宅數量預料還會增加。印旛沼周邊地區排水作業不及，目前仍有部分地區積水未退。

靠近利根川的印旛沼長年曾發生河水倒灌造成的水災，後來經過圍墾工程，分為北印旛沼及西印旛沼。

根據自1968年起管理印旛沼水位的水資源機構表示，西印旛沼22日清晨水位一度達5.04公尺，創下歷史新高，也超越今年8月千葉豪雨時的4.33公尺。

北印旛沼則確認有約100公尺長的堤防潰決，從印旛沼通往利根川的長門川等河川，也有部分堤防潰決。

千葉縣政府表示，這是相關工程1969年完工以來，首次發生堤防潰決。

水資源機構指出，為因應颱風接近，自17日起便開始進行預先排水，20日時水位一度降至2公尺，但之後降雨量過大，排水速度無法跟上水量增加。



第25號颱風帶來豪雨造成堤防潰決，印旛沼周邊持續淹水。24日下午4時35分攝於千葉縣成田市。（以小型無人機拍攝）



印旛沼氾濫造成大片土地淹水。24日上午攝於千葉縣成田市



一名男子在遭水淹的倉庫前清除垃圾等物品。24日上午攝於千葉縣成田市



印旛沼氾濫造成住宅淹水，木下大輔整理父親住家內部。24日上午攝於千葉縣成田市

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