日本土耳其科技大學10月開校：培育AI、地震防災人才深化戰略合作

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日本與土耳其兩國政府將於10月在土耳其首都安卡拉成立「土耳其日本科學技術大學」（TJU），培育人工智慧（AI）、地震災害等領域的核心專業人才。日本並希望以教育及科學技術合作為基礎，進一步發展包括安全保障在內的戰略合作關係。

土耳其位處歐洲、中東及亞洲交會處，日本外務省將其視為「地緣政治上重要的區域大國」。土耳其也是20國集團（G20）成員，並與日本長期維持友好關係。

成立TJU的構想始於2013年，當時日本首相安倍晉三與土耳其總理、現任總統艾爾段達成協議。最初目的是培育核能發電相關人才，但隨著日本企業放棄在土耳其興建核電廠等因素，計畫內容也隨之調整。

校址選擇過程同樣歷經波折，最終在兩國達成協議13年後正式開校。

開學典禮預定10月14日在當地舉行。負責大學營運的理事會成員，包括曾獲諾貝爾化學獎的野依良治等人。

創校首年將開設研究AI數位技術及地震災害科學的博士班，預計招收約20人；另設置4年制工學院，約招收80人，主要學習環境工程及材料科學。

所有課程將以英語授課，並將日語列為必修科目。

TJU預定明年10月進一步開設碩士班，目標在2035年將整體學生人數擴大至約800人。

校方也規劃與東京科學大學、筑波大學及東京大學地震研究所合作，進行聯合研究，並由日本方面接收TJU學生。未來則希望向土耳其政府及企業輸送專業人才。

日本首相高市早苗22日在美國紐約與土耳其總統艾爾段舉行會談。雙方考量TJU即將開校，同意進一步深化教育、經濟及防衛等領域的合作關係。

日本外務省高層表示：「透過人才培育為土耳其發展做出貢獻，可望長期強化雙方在經濟安全保障方面的連結。」



時任日本首相安倍晉三（左）與時任土耳其總理、現任總統艾爾段在日土領袖會談中握手，雙方當時就成立科學技術大學達成協議。2013年10月攝於土耳其伊斯坦堡。（EPA／時事通信社）

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