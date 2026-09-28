亞運日本福部真子100公尺跨欄摘金：勝木隼人、中村輪夢也奪冠

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愛知名古屋亞運27日進入第9天賽程，日本選手福部真子在田徑女子100公尺跨欄以12秒74摘下金牌，中島瞳以僅差0.04秒的成績獲得銀牌。女子標槍名將北口榛花則摘下銀牌。

男子十項全能由日本選手丸山優真奪冠；男子馬拉松競走方面，勝木隼人以3小時3分36秒摘下金牌。男子110公尺跨欄的村竹拉希德則獲得銀牌。

自由車BMX自由式公園賽方面，日本男子選手中村輪夢摘下金牌；小澤楓獲得男子銀牌，女子選手小澤美晴同樣名列第2。

女子個人彈翻床方面，森光成為首名在亞運這個項目奪冠的日本選手。

桌球男子雙打決賽，日本張本智和、篠塚大登組合不敵中國組合，獲得銀牌。女子單打方面，張本美和與早田希娜都在準決賽敗給中國選手，各獲銅牌。

棒球決賽方面，日本以1比3不敵韓國，無緣睽違32年再度奪下亞運金牌。

擊劍女子團體軍刀決賽，日本隊由江村美咲、金子、尾崎及佐野出賽，最終以31比45不敵韓國，無緣在這個項目首度摘金。

女子手球方面，日本在循環賽最後一戰以23比27不敵韓國，最終獲得銀牌。



愛知名古屋亞運田徑女子100公尺跨欄決賽，日本選手福部真子（中央）率先衝過終點。27日攝於愛知縣Paloma瑞穗體育場。（法新社／時事通信社）



日本選手中村輪夢（左一）贏得自由車男子BMX自由式公園賽金牌後接受祝賀。27日攝於愛知縣國際展示場



日本選手勝木隼人（前）在田徑男子馬拉松競走比賽中朝終點前進。27日攝於愛知縣廳、名古屋市役所周邊賽道



日本選手丸山優真贏得田徑男子十項全能金牌後高舉日本國旗。27日攝於愛知縣Paloma瑞穗體育場。（法新社／時事通信社）

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