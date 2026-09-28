《來自北國》編劇倉本聰辭世享壽91歲：長年扎根北海道富良野

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曾創作《來自北國》系列及《敬啟，母親大人（原文：前略おふくろ様）》等多部經典日劇的日本知名編劇倉本聰，18日因多重器官衰竭在北海道富良野市家中辭世，享壽91歲。

倉本聰本名山谷馨，出生於東京都。葬禮已由近親家屬低調舉行，預定11月3日在富良野演劇工場舉辦追思會。

倉本1959年自東京大學文學部畢業後進入日本放送工作，1963年離職，成為自由編劇。以東京下町料亭為舞台、描寫年輕人生活的電視劇《敬啟，母親大人》廣受好評，並獲得1976年度藝術選獎文部大臣獎。

倉本1977年移居北海道富良野市。以富良野為舞台、描寫一家人在大自然中生活的連續劇《來自北國》（1981年至1982年），播出後引起廣大迴響。

此後又製作8部特別篇，讓《來自北國》成為一路延續至2002年的日本代表性電視劇系列。

倉本其他代表作包括《昨日、悲別で（原文：昨日在悲別）》、《溫柔時光》、《風之花園》及《我家那本官（原文：うちのホンカン）》等。

1984年起，倉本投入私人資金創辦培養編劇及演員的「富良野塾」。2010年富良野塾結束後，他仍持續指導以畢業生為主力的劇團「富良野GROUP」等，長年致力培育後進。

近年作品則包括以詼諧手法描寫高齡者面臨各種問題的《安寧之鄉》，以及續作《安寧之刻～道》，播出後同樣受到矚目。

電影方面，倉本也曾為降旗康男執導的《冬之華》、《車站 STATION》等作品撰寫劇本。

倉本聰2000年獲頒紫綬褒章，2010年獲頒旭日小綬章。



日本知名編劇倉本聰



日本知名編劇倉本聰。2020年2月13日攝於東京都港區



日本知名編劇倉本聰。2005年7月攝於東京都港區

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