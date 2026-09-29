SMILE-UP.東山紀之卸任社長：律師山田將之10月接任

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日本SMILE-UP.（前傑尼斯事務所）社長東山紀之28日在東京都內舉行記者會，宣布因任期屆滿卸任。前社長藤島茱莉景子則將繼續擔任代表董事，現任最高法遵長（CCO）的律師山田將之將於10月1日接任社長。

已故傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川爆發性侵害問題後，前傑尼斯事務所2023年由東山出任社長，並將旗下藝人的經紀業務移交新成立的公司，原公司則更名為SMILE-UP.，專責受害者補償工作。

SMILE-UP.表示，28日召開董事會，考量今後相關工作將需要更多法律程序及專業判斷，因此決議調整部分經營體制。

東山在記者會上表示：「這並不代表受害者救濟工作告一段落。無論是公司還是我個人，都會對最後一名受害者履行必要的補償責任。」

根據SMILE-UP.統計，截至28日，補償申請窗口已收到1047人申報，其中587人已收到補償內容通知；另一方面，另有231人因無法確認曾隸屬事務所或受害事實等原因，已接獲不予補償的通知。



SMILE-UP.（前傑尼斯事務所）社長東山紀之宣布卸任。28日下午攝於東京都千代田區



SMILE-UP.（前傑尼斯事務所）社長東山紀之。2023年10月攝於東京都內。（EPA時事）



SMILE-UP.（前傑尼斯事務所）社長東山紀之舉行記者會說明卸任事宜。28日下午攝於東京都千代田區

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