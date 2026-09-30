前外相岩屋毅與副總理等人會談：中國要求高市「糾正」國會答辯

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【北京時事】正在中國訪問的日本前外相岩屋毅，29日在北京人民大會堂與中國國務院副總理何立峰會談。他前一天也與中共中央政治局委員兼外交部長王毅會面。據中國外交部表示，王毅針對日本首相高市早苗去年11月在國會就「台灣有事」所作答辯，要求日方「有必要敦促領導人盡快糾正在台灣問題上的錯誤言論」。

岩屋毅此次以日中友好7團體之一「日本國際貿易促進協會」會長身分，率領代表團訪問中國。自高市的國會答辯導致日中關係降溫以來，中國政府首度正式公布與日本政治人物舉行會談。

外界認為，中方此時選擇與重視對中關係的岩屋毅會面，也有藉此牽制高市政府的考量。

岩屋毅29日在會談後舉行記者會表示：「我感覺中國方面有意敦促日本為改善局勢作出努力。」他並呼籲日本政府「希望能努力回到原點」。

何立峰在與岩屋毅會談時表示，「日本部分政治人物試圖在台灣問題上挑戰中國的底線」，對此表達關切。

另一方面，據中國官媒新華社報導，何立峰也表示，「中日兩國互為重要經貿夥伴」，中國「一貫歡迎日本企業赴中投資發展」，展現持續推動雙邊經貿合作的意願。

王毅在28日的會談中則指出，今年適逢遠東國際軍事法庭（東京審判）開庭80週年，並表示：「如果不能在歷史問題上採取正確態度，就無法面向未來、開創未來。」

對於目前日中關係，王毅形容正處於「嚴峻局面」，強調有必要使雙邊關係恢復正常。

日本國際貿易促進協會過去多次與中國領導階層會談，在日中外交中扮演一定角色。協會原定今年6月派遣大型代表團訪中，但時任會長、前眾議院議長河野洋平在出發前夕逝世，因此行程延期。

王毅此次與岩屋毅會談時，也肯定河野洋平生前正視「日本軍國主義所犯罪行」的態度。

在日中關係持續緊張之際，日本政府閣員及國會議員也持續尋求與中國對話。經濟產業大臣赤澤亮正今年5月在中國江蘇省與中國商務部長王文濤接觸；外相茂木敏充7月也在菲律賓與王毅短暫交談。

日本國會方面，跨黨派「日中友好議員聯盟」的年輕議員本月也已訪問中國。



28日，日本前外相岩屋毅（左）在北京與中共中央政治局委員兼外交部長王毅握手。（取自中國外交部官網）



日本國際貿易促進協會會長、前外相岩屋毅（左）29日在北京人民大會堂與中國國務院副總理何立峰舉行會談。（時事通信代表攝影）



日本國際貿易促進協會會長、前外相岩屋毅29日在北京人民大會堂與中國國務院副總理何立峰（左）握手。（時事通信代表攝影）

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