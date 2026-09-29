日中北韓聯合國交鋒「舊敵國條款」：日本要求刪除遭到反對

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【紐約時事】聯合國大會一般性辯論28日進入最後一天，所有國家發言結束後，日本、中國及北韓就《聯合國憲章》中的「舊敵國條款」展開交鋒，三方分別行使答辯權表明立場。

這場交鋒起因於日本首相高市早苗22日在聯合國大會演說中，呼籲儘早刪除舊敵國條款。

中國常駐聯合國副代表孫磊主張，相關條款「為維護戰後國際秩序提供制度性保障，時至今日仍極為重要」，並表示「中國堅決反對」刪除條款。

對此，日本常駐聯合國副代表梅津茂指出，聯合國大會分別於1995年通過決議，認定舊敵國條款已「過時」，以及2005年通過明載刪除相關條款方針的決議；兩項決議當時均獲得包括中國在內的多數國家支持。

梅津再次強調日本政府立場表示：「日本一直謙虛面對歷史事實，並積極為國際和平與安全作出貢獻。」

隨後北韓代表也加入交鋒，主張「日本在《聯合國憲章》中依然是敵國」，並稱日本要求刪除舊敵國條款「既可恥又荒謬」。梅津也針對北韓的說法提出反駁。



聯合國大會一般性辯論28日在美國紐約舉行。（法新社／時事通信）

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