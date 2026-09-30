藤垣裕子將成東京大學首位女校長：稱盼引領日本及全球學術

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獲選為東京大學下任校長的東大大學院綜合文化研究科教授藤垣裕子（64歲）29日在東京都內舉行記者會表示，「引領日本及全球學術發展，是東京大學應扮演的國際及社會角色」，並表示將重新回到「大學究竟是什麼」的原點，履行大學應有的使命。

東京大學校內近來接連發生貪腐案件等醜聞，重建校務治理體制成為當務之急。藤垣表示：「我希望確實繼承藤井輝夫校長推動的治理改革，並進一步加以發展。」

擔任校長遴選暨監察會議主席的前NHK主播國谷裕子也出席記者會。

國谷談到選擇藤垣的理由時表示，藤垣具備「向社會傳達科學技術的溝通能力，以及恢復社會對學術信賴的強烈意志與能力」，並認為她以廣泛的國際經驗為基礎，具備推動改革的充分能力。

不過，在遴選過程中由教職員等進行的兩次意向投票中，藤垣兩次都排名第2。國谷對此強調，遴選會根據各項資料及面試結果等，經過仔細且認真的反覆討論後，「負起責任做出選擇」。

藤垣畢業於東京大學教養學部，專攻科學技術社會論及科學計量學，曾任東京大學校長助理、理事兼副校長等職務。

藤垣將成為東京大學創校以來首位女性校長，任期自明年4月起，為期6年。



獲選為東京大學下任校長的東大大學院綜合文化研究科教授藤垣裕子，29日在東京都文京區出席記者會

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