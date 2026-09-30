日本「特定技能」外國人突破44萬創歷史新高

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日本出入國在留管理廳29日公布，截至2026年6月底，以就業為目的取得「特定技能」在留資格並居住日本的外國人達44萬4256人，創歷史新高，較半年前的2025年底增加13.8%。其中，要求具備熟練技能的「特定技能2號」人數增至1萬8295人，達去年底的2.3倍。

「特定技能」是日本為填補國內勞動力不足，於2019年導入的在留資格，分為最長可在日本工作5年的「1號」，以及可攜帶家屬、事實上能無限期工作的「2號」。

入管廳表示，制度上路約7年後，從特定技能1號轉為2號的外國人增加，是人數持續成長的原因之一。

截至今年6月底，特定技能1號外國人達42萬5961人，較2025年底增加11.4%。依國籍及地區來看，以越南人最多，其次依序為印尼及緬甸。

居住地則以愛知縣最多，其次為東京都、大阪府、埼玉縣及千葉縣，主要集中於日本的大都市圈。



日本培訓外國人取得鐵路領域「特定技能」在留資格的研習課程。3月6日攝於福島縣白河市

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