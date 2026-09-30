五十嵐卡諾亞、池田美來亞運衝浪摘金：落合晃800公尺破大會紀錄奪冠

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愛知・名古屋亞運29日進入第11天賽程，首度成為正式競賽項目的衝浪，日本男子好手五十嵐卡諾亞（Kanoa Igarashi）與女子選手池田美來雙雙摘下金牌，並在符合相關條件的情況下取得2028年洛杉磯奧運參賽名額。女子選手野中美波則獲得銅牌。

田徑男子800公尺方面，駒澤大學選手落合晃跑出1分44秒48，以大會新紀錄奪得金牌，也是日本選手相隔64年再度在亞運男子800公尺封王。女子800公尺的積水化學選手久保凜名列第4。

男子4×400公尺接力由日本隊佐藤、林申、今泉、中島組成的陣容奪冠，睽違3屆再度摘下金牌。

羽球女子單打決賽，日本名將山口茜以0比2不敵世界排名第1的韓國選手安洗瑩，未能為日本拿下相隔28年的亞運女單金牌。

跳水男子3公尺跳板方面，34歲日本選手坂井丞摘下銅牌。

女子足球方面，尋求亞運3連霸的日本女足「撫子日本」在準決賽以2比0擊敗韓國，晉級10月2日舉行的決賽，將與北韓爭奪金牌。

自由車場地賽男子團體競速決賽，日本隊由長迫、太田、中石出賽，最終不敵中國，獲得銀牌。

男子排球預賽A組，日本以直落三擊敗巴基斯坦，預賽3戰全勝，以分組第1晉級淘汰賽。



日本選手五十嵐卡諾亞（中）奪得亞運男子衝浪金牌後，手持獎牌露出笑容。29日攝於愛知縣大石海岸



日本選手池田美來（中）奪得亞運女子衝浪金牌後，手持獎牌露出笑容；右為獲得銅牌的野中美波。29日攝於愛知縣大石海岸



日本選手山口茜29日在愛知縣一宮市綜合體育館出戰亞運羽球女子單打決賽



日本選手落合晃29日在亞運田徑男子800公尺決賽奪得金牌。攝於愛知縣Paloma瑞穗體育場

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