日本法院首認「聲音」受形象權保護：生成式AI模仿聲優津田健次郎

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【時事通信】日本知名聲優津田健次郎主張，有影片利用生成式AI（人工智慧）在未經同意的情況下模仿自己的聲音並公開，因此向短影音平台TikTok營運公司提告，要求刪除影片。東京地方法院30日作出判決。

審判長高橋彩首度作出司法判斷，認為名人得以獨占因其姓名、肖像等所產生商業價值的「形象權」（publicity right），其保護對象也包括人的「聲音」。不過，法院駁回津田要求刪除影片的請求。

在聲優、歌手等人的聲音遭擅自模仿逐漸成為問題之際，這是日本首起涉及生成式AI侵害聲音權利的訴訟。隨著法院作出判斷，外界期待能對類似侵權行為產生遏止效果。

高橋彩在判決中指出，「人的聲音與肖像相同，都是個人人格的象徵」，認為擅自使用他人聲音可能構成權利侵害。

另一方面，法院並未個別判斷津田的權利是否確實受到侵害，而是考量相關影片已遭刪除，因此駁回其請求。

根據判決，2024年7月至2025年9月間，特定帳號共發布188支附有旁白、內容涉及都市傳說等題材的影片。該帳號追蹤人數約21萬，影片下方曾出現「聽得到津田健次郎的聲音」、「聲音很像」等留言。

津田一方在訴訟中主張，生成式AI刻意製作出津田的聲線。津田以動畫《咒術迴戰》等作品中的人氣角色配音廣為人知，原告方主張相關影片侵害其形象權等權利。

TikTok營運公司方面則反駁稱，「投稿者是讓生成式AI學習朋友的聲音」等，並表示包括帳號在內的影片資料均已刪除，因此也要求法院駁回原告請求。



聲優津田健次郎



東京地方法院，位於東京都千代田區。（AFP時事）

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