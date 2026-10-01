食品漲價全年逾2萬項連續兩年突破：10月3153項調漲

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【時事通信】帝國數據銀行30日公布調查結果，日本195家主要食品製造商預定10月調漲價格的食品及飲料達3153項，去年同期為3161項。今年截至目前已確認的漲價商品累計達2萬187項，連續兩年超過2萬項。

除了中東局勢惡化導致原油及石腦油價格飆升外，日圓匯率處於歷史性低檔也推升物價。帝國數據銀行表示，「今後仍將持續處於容易受到中東局勢及匯率走勢等因素影響的情況」，預估漲價趨勢仍將持續，家庭負擔恐進一步加重。

從10月漲價商品類別來看，受到酒稅制度調整影響，發泡酒、第三類啤酒及罐裝沙瓦等稅負增加，「酒類、飲料」以1399項居冠。

三得利將旗下「金麥」從第三類啤酒轉為啤酒，350毫升罐裝產品的預估零售價格，預計由197日圓調高至206日圓。

包括醬油及醬汁等在內的「調味料」也有820項漲價。荏原食品工業將調漲調味料等共49項商品，其中500毫升裝「壽喜燒醬汁」的建議零售價將由475日圓調高至524日圓。

目前已確認11月將有1469項商品漲價，約為去年同期的10倍。



受到酒稅制度調整影響，10月起漲價的罐裝沙瓦。攝於25日東京都大田區「MEGA唐吉訶德大森山王店」

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