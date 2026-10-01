近藤兄妹柔道雙雙摘金：運動攀登安樂宙斗亞運奪冠

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【時事通信】愛知・名古屋亞運30日進入第12天賽程。柔道項目方面，男子60公斤級近藤隼斗（PARK24）與妹妹、女子48公斤級近藤美月（東海大學）雙雙摘下金牌。

運動攀登男子抱石項目，安樂宙斗（JSOL）奪冠，楢崎智亞獲得銅牌。安樂也完成亞運二連霸。

角力方面，男子古典式87公斤級吉田泰造（日本體育大學）摘金，67公斤級曾我部京太郎（ALSOK）獲得銀牌；女子68公斤級石井亞海（Cleanup）也登上冠軍寶座。

跳水方面，男子10公尺跳台玉井陸斗（滋賀・立命館俱樂部）獲得銀牌，女子3公尺跳板三上紗也可（鳥取縣政府）摘下銅牌。

輕艇激流男子單人K艇項目，田中雄己（Miki House）獲得銀牌。自由車團體追逐賽方面，日本男、女隊都在決賽不敵中國。

男子足球準決賽，日本U21代表隊與烏茲別克正規時間踢成1比1，最終在PK大戰勝出，挺進決賽。

女子曲棍球方面，日本隊則在準決賽敗給中國。



柔道男子60公斤級金牌得主近藤隼斗（左）與女子48公斤級金牌得主近藤美月兄妹，30日在頒獎典禮後展示金牌。攝於愛知縣IG Arena



運動攀登男子抱石項目冠軍安樂宙斗（中），右為獲得銅牌的楢崎智亞。30日攝於名古屋市國際展示場

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