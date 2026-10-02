日本前自衛官闖中國大使館：稱夢中獲神明指示、否認構成恐嚇罪

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【時事通信】日本一名前自衛官涉嫌闖入位於東京都港區的中國大使館，遭依侵入建築物及恐嚇等罪名起訴。東京地方法院1日舉行首次公開審理，24歲的前陸上自衛隊三等陸尉村田晃大承認闖入大使館，並表示自己曾獲得「神明的指示」。辯護律師則表明，將針對恐嚇罪是否成立提出爭辯。

本案由東京地方法院審判長福島直之審理。

檢方在開庭陳述中指出，村田自學生時期起便關注日中外交問題，並對日本政府的因應方式感到不滿。案發前一天，他決定直接向中國大使表達自己的訴求。

村田在被告訊問時表示，他認為「中國政府的外交方針過於強硬，應該加以糾正」。

他聲稱，自己曾在夢中聽見神明告訴他：「日本正被中國瞧不起。你應該親自前往交涉。」因此決定闖入大使館。

村田也透露，為了克服容易緊張的問題，曾服用自行從海外進口的藥物。

根據起訴書等資料，村田涉嫌於3月24日攜帶一把刀刃長約18公分的菜刀，闖入中國大使館館區。

他還涉嫌將寫有「日本的愛國志士將代替諸神誅殺你們」等字句的紙條交給大使館工作人員。



位於東京都港區的中國駐日本大使館。（AFP時事）

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