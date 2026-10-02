日本清酒法國競賽最高獎：山梨「七賢」與熊本燒酎「麥汁」獲獎

Newsfrom Japan

【巴黎時事】日本清酒等酒類的法國競賽「Kura Master」，9月30日在巴黎舉行2026年度頒獎典禮。最高榮譽的主席獎（President Award），清酒部門由山梨銘釀（山梨縣北杜市）的「七賢 Sparkling 星之輝」奪得，本格燒酎及泡盛部門則由豐永酒造（熊本縣湯前町）的麥燒酎「麥汁」獲獎。

評審對兩款得獎酒品給予高度評價，分別讚賞其具有「清新與強勁兼具的鮮明風味」，以及「深具韻味」。

豐永酒造常務董事豐永遼表示：「能夠獲得世界肯定，深感榮幸。」山梨銘釀社長北原對馬則表示，希望此次獲獎「能成為更多人接觸日本清酒的契機」。

其他獎項方面，利口酒部門最高獎由鳥取縣境港市千代結酒造的「ULTRA YUZU（超級柚子）」獲得；日本葡萄酒部門則由富山市蓬萊山酒莊（HORAISAN WINERY）的「R359 SANGOKU」摘下最高榮譽。



山梨銘釀的日本清酒「七賢 Sparkling 星之輝」（左），以及豐永酒造的麥燒酎「麥汁」。9月30日攝於巴黎



千代結酒造的利口酒「ULTRA YUZU」（右），以及蓬萊山酒莊的紅葡萄酒「R359 SANGOKU」。9月30日攝於巴黎

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]