美國《時代》雜誌選出次世代百大人物：京都八幡市長川田翔子入選

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【紐約時事】美國《時代》（TIME）雜誌9月30日公布涵蓋政治、娛樂及體育等領域、被視為未來重要人物的「次世代百大人物」（TIME100 Next）名單，日本京都府八幡市36歲市長川田翔子入選領導者類別。雜誌肯定她以現任女性地方政府首長身分請產假，創下被認為是日本首例的先例。

川田翔子2023年以33歲之齡當選八幡市長，成為當時日本全國最年輕的女性市長。今年7月，她開始請產假，並於9月產下一名女嬰。

《時代》雜誌介紹，川田翔子上任以來，致力推動降低學校營養午餐費用，以及擴大產後照護服務等政策，認為她「透過自身的選擇與政策，展現如何讓國家成為更適合家庭生活的地方」。

報導也指出，在日本，透過選舉產生的市長並不適用一般產假制度，因此川田翔子請產假的決定引發大量批評。

《時代》雜誌認為，這起事件凸顯日本職業女性所面臨的壓力。



京都府八幡市市長川田翔子5月21日接受媒體採訪。（攝於京都府八幡市）

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