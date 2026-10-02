日美歐等28國達成鋼鐵產能過剩共同框架：防堵中國「迂迴出口」

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【華盛頓時事】日本、美國及歐洲等28個國家與地區9月30日召開鋼鐵產能過剩問題部長級會議，同意建立全面性共同框架，監控經由第三國進行的「迂迴出口」。此舉主要針對中國，將蒐集鋼鐵產品熔煉及鑄造所在國等資訊，提高供應鏈及貿易流通途徑的透明度。

根據共同框架，各國將分享鋼鐵生產地相關資訊，並致力建立或強化鋼鐵進口監控系統。對於涉嫌透過第三國迂迴出口的貿易活動，也將加強資訊交換並採取因應措施。

此外，為減輕廉價鋼鐵產品大量流入對國內鋼鐵產業造成的衝擊，各國將視情況適當採取反傾銷措施及課徵平衡稅等貿易救濟手段。

這28個國家與地區配合20國集團（G20）貿易部長會議，於30日舉行會議並通過部長聲明。

聲明警告，政府補貼等措施正在保護原本應在市場競爭下遭到淘汰、缺乏獲利能力的產能，不僅扭曲國際貿易，也削弱全球各地依循市場機制營運的生產業者。



中國江蘇省淮安市一座鋼鐵廠。（資料照片，AFP時事）

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