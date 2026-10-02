錦織圭職業生涯最後一戰首輪出局：日本網球公開賽直落二落敗

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【時事通信】男子職業網球賽事「木下集團日本公開賽」1日在東京有明網球森林公園舉行。已宣布將於本屆賽事結束後退休的日本名將錦織圭（UNIQLO），在男子單打首輪以兩個4比6不敵世界排名第8的美國選手蒂亞弗（Frances Tiafoe），結束最後一次正式賽事的單打征程。

錦織圭曾高居世界排名第4，職業生涯累計奪得12座巡迴賽單打冠軍。

本場比賽，錦織在第一盤及第二盤都率先遭對手破發，陷入落後局面。儘管他多次展現犀利的接發球能力，試圖扭轉戰局，最終仍未能突破對手，以直落二吞敗。

大會預定於6日賽事最後一天，為錦織圭舉行退休紀念儀式。

其他日本選手方面，島袋將（有澤製作所）以5比7、1比6不敵加拿大選手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）。

尋求衛冕的西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則順利晉級第二輪。



日本網球名將錦織圭1日在男子單打首輪落敗後，向現場觀眾揮手致意。攝於東京有明網球森林公園



日本網球名將錦織圭1日在日本公開賽男子單打首輪出賽。攝於東京有明網球森林公園

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