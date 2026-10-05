沖繩飯店女子陳屍：美軍陸戰隊士兵涉強盜殺人遭逮捕

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【時事通信】日本沖繩縣那霸市一家飯店客房日前發現女性遺體，沖繩縣警方4日以涉嫌強盜殺人，逮捕隸屬美軍普天間基地（宜野灣市）的20歲陸戰隊上等兵德文・雅各・巴拉德（Devin Jacob Ballard）。據警方表示，巴拉德以「我不知道」否認犯行。警方正進一步調查兩人關係及案發詳細經過。

巴拉德涉嫌於3日凌晨2時10分至4時15分左右，在那霸市若狹一家飯店客房內，以某種方式殺害一名居住在那霸市國場、職業不詳的39歲女子，並搶走背包、錢包等物品。司法解剖結果顯示，女子死因為頸部遭勒造成窒息死亡。

據沖繩縣警搜查一課表示，女子凌晨2時10分左右與一名男子兩人進入飯店。由於超過退房時間仍未離開，飯店員工約在凌晨4時15分進入房內查看，發現女子遺體。女子的背包等物品隨後在飯店附近尋獲。

飯店周邊監視器拍到一名雙臂有刺青、剃光頭等特徵的男子，拿著女子背包離開飯店。

3日晚間11時30分左右，警方在沖繩市鬧區街頭發現一名外貌特徵高度相符的男子，確認為巴拉德後，要求他自願同行前往沖繩警察署，並於4日凌晨將他緊急逮捕。

警方將持續調查巴拉德與死者之間的關係，以及案件發生經過。



沖繩縣警察本部，位於那霸市

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