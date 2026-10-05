橫田惠62歲生日仍未歸：90歲母親早紀江稱「只希望她還活著」

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【時事通信】13歲時遭北韓綁架的日本人橫田惠5日迎來62歲生日。90歲的母親橫田早紀江接受採訪談到至今仍未能返回日本的女兒時表示：「50年來，完全看不到她現在的情況。無論如何，只希望她還活著。」

早紀江過去每年都會為女兒準備生日蛋糕，但幾年前已經不再這麼做。

她說：「要像過去幸福的時候一樣慶祝，也讓人覺得很痛苦。明明要慶祝的人不在身邊。」

早紀江表示，自己每天都會對6年前過世的丈夫橫田滋照片說：「在惠平安回來以前，請一直守護著她。」

如今早紀江自己也已年事已高，有時受到疾病及傷勢所苦，但仍持續投入要求解決綁架問題的相關活動。她說：「只能每天把自己能做的事情做好。」

早紀江並強調：「國家救出遭綁架的國民，本來就是理所當然的事情。為什麼花了這麼長的時間，還是救不回來？真的是太過分了。」

她再次呼籲日本政府儘速解決北韓綁架日本人問題。



北韓綁架受害者橫田惠的母親橫田早紀江，在丈夫橫田滋忌日前接受媒體採訪。6月2日攝於川崎市

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