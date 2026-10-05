愛知名古屋亞運閉幕：日本奪83金、269面獎牌雙創新高

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【時事通信】第20屆愛知・名古屋亞洲運動會4日晚間在名古屋市Paloma瑞穗體育場舉行閉幕典禮，為賽事畫下句點。來自45個國家和地區等、超過1萬5000名選手及代表團成員參與，在為期16天的賽程中，以愛知縣為中心展開43個競賽項目的激烈角逐。

這是日本繼1958年東京亞運、1994年廣島亞運後，睽違32年第三度舉辦夏季亞洲運動會。

日本此次派出史上規模最大的代表團參賽，並在賽事中大舉進帳獎牌，共拿下83面金牌、總計269面獎牌，兩項數字均刷新日本單屆亞運史上最高紀錄，在各國及地區獎牌榜上僅次於中國，排名第二。

日本選手的亮眼表現為地主賽事增添不少話題，但大會營運也發生播放錯誤國歌、接駁運輸失誤等問題。

閉幕典禮上，在男子200公尺蛙式締造世界新紀錄的17歲日本游泳選手大橋信（枚方SS）擔任日本代表團掌旗官。

擔任大會名譽總裁的日本皇嗣秋篠宮文仁親王與紀子妃也出席閉幕典禮。

國際身心障礙綜合運動賽事「愛知・名古屋亞洲帕拉運動會」將於本月18日至24日舉行。下一屆亞洲運動會預定2030年在卡達杜哈舉行。



愛知・名古屋亞運4日在Paloma瑞穗體育場舉行閉幕典禮，現場進行表演活動



日本游泳選手大橋信（左一）擔任日本代表團掌旗官，在閉幕典禮進場。4日攝於愛知・Paloma瑞穗體育場



各國及地區掌旗官在愛知・名古屋亞運閉幕典禮進場。4日攝於愛知・Paloma瑞穗體育場



日本皇嗣秋篠宮文仁親王與紀子妃出席愛知・名古屋亞運閉幕典禮。4日攝於愛知・Paloma瑞穗體育場

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