高市首相經濟最優先：強調「決斷、執行」並有信心取得市場信任

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日本首相高市早苗5日下午在眾、參兩院全體會議發表施政方針演說，以「經世濟民」及「決斷、挑戰、執行」為口號，強調將把經濟成長列為施政最優先事項。對於降低食品及飲料消費稅的法案，她表示此舉將「讓家庭經濟更有餘裕」，並對政府的財政運作能夠取得「市場信任」展現信心。

高市宣示，將以政府主導的成長投資作為引擎，帶動就業、所得及稅收增加，實現「在國內生產毛額（GDP）擴大的情況下形成良性循環」。她並主張，今年將是兼顧經濟成長與永續財政的「負責任積極財政元年」。

針對外界對財政惡化的疑慮，高市表示，政府將「綜合檢視物價、稅收、利率及利息支出等因素，適當控制全年國債發行額」。她並強調，如果經濟或市場出現超出預期的變化，政府將「靈活採取必要措施」。

有關本次臨時國會最大焦點之一的消費稅減稅法案，高市指出，在野黨過去也曾主張減稅，因此呼籲各黨支持法案。

至於減稅所需財源，高市未詳細說明，僅表示「將在不依賴特例公債（赤字國債）的情況下籌措，不必擔心」。法案明定減稅措施為期兩年，但高市在演說中並未提及期限。

外交方面，針對關係長期惡化的中國，高市表示，日本將「為維護國家利益推進對話，建立建設性且穩定的關係」。

考量中國在日本周邊的威嚇行為及軍事活動持續擴大，高市強調：「該主張的事情就要主張，並強烈要求對方採取負責任的行動。」

高市表示，日本外交政策將以日美同盟為基軸，進一步推動「自由且開放的印度太平洋」。

對於美國總統川普呼籲各國退出的國際刑事法院（ICC），高市表明支持立場，展現日本將在國際社會維持並強化法治的態度。她也表示，著眼於年底修訂安全保障相關3份文件，政府將穩步強化防衛能力。

至於執政聯盟日本維新會強力主張的眾議院議員席次削減法案，高市表示：「期待各位充分討論，以期在本屆國會實現。」

有關修憲議題，高市則表示：「強烈期待憲法審查會能超越黨派，展開具建設性且積極的討論。」



日本首相高市早苗5日下午在眾議院全體會議發表施政方針演說



日本首相高市早苗（講台上）5日下午在眾議院全體會議發表施政方針演說

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