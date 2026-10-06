自衛隊運輸艦擬導入AI自動航行：強化西南地區海上運輸能力

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日本防衛省已決定展開研究開發，研擬引進搭載人工智慧（AI）及自動航行技術的自衛隊運輸艦，目標是減少所需人力，並強化因應緊急事態的海上運輸能力。據相關人士透露，這項方針將明列於今年內修訂的安全保障相關3份文件。

船舶自動航行技術是利用人造衛星及各類感測器等設備，判斷周邊天候及海浪狀況，自動選擇航行路線。隨著日本人口減少、人力短缺問題日益嚴重，相關技術可望讓船舶在僅配置少數船員的情況下航行。民間目前已展開無人航行相關實證實驗。

日本離島眾多，一旦遭到其他國家武力攻擊，必須迅速進行離島居民疏散，以及糧食、裝備等物資運輸。

防衛省設想西南地區離島遭遇緊急事態的情況，希望透過推動運輸艦減少人力需求及無人化，使補給作業更加順暢，同時降低自衛隊員在危險地區執行任務所面臨的風險。

俄羅斯入侵烏克蘭後，運用AI及無人機的「新型態作戰方式」日益受到重視。防衛省認為，有必要在運輸及後勤補給領域同樣導入先進技術。

防衛省已在2027年度預算概算要求中，納入自動航行船舶調查及研究相關經費，但未列出具體金額，而是以「事項要求」方式提出。

另一方面，考量中國軍方活動日益頻繁，日本為強化西南地區防衛態勢，去年成立由陸上、海上及航空自衛隊共同組成的「自衛隊海上輸送群」。

在提升向離島部署部隊及裝備能力成為重要課題之際，日本政府希望建立一套從平時到緊急事態均能維持穩定運作的海上運輸體系。



日本防衛大臣小泉進次郎5日進入位於東京永田町的首相官邸



自衛隊海上輸送群成立典禮上交付的小型運輸艦「日本晴（にほんばれ）」。2025年4月攝於廣島縣吳市



日本海上自衛隊運輸艦「國東（くにさき）」參加國際觀艦式。2022年11月攝於神奈川縣外海相模灣

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