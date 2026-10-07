日本加強地下道淹水防災：高風險路段將設遠端柵欄預先封路

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日本國土交通省6日公布新的防災指引，針對全國從道路或鐵路下方穿越的地下道及下穿道路，將在淹水風險特別高的地點設置可遠端操作的柵欄，並在降雨量達到一定程度時，預先實施道路封閉等交通管制。

今年8月千葉縣豪雨等災害中，接連發生地下道淹水造成民眾死亡的事故，國土交通省因此決定強化相關防災措施。

據國土交通省統計，截至2025年3月底，日本全國共有3841處這類下穿道路。此次針對地方政府等道路管理單位制定的指引，提出結合預防性交通管制、防止車輛駛入及確保排水功能等措施，推動「多重防禦」。

指引並將全國地下道及下穿道路的淹水風險分為4個等級，要求各道路管理單位自行判斷所轄路段屬於哪一風險等級。

對於過去曾發生人員傷亡或財物損失等「淹水風險特別高的地點」，指引要求設置遠端控制柵欄。

當氣象單位發布相當於「警戒等級4」的防災氣象資訊，或包含預測值在內的每小時降雨量達到一定標準時，將預先實施交通管制。至於具有「一定淹水風險」等級的路段，則要求在發生淹水時迅速封閉道路。

此外，若排水設備等發生異常，也將採取交通管制及防止車輛進入等措施。

日本國土交通大臣井林辰憲在內閣會議後的記者會上表示：「將與相關機關合作，為防止地下道淹水事故，迅速採取具實效性的措施。」他並表示，預算方面將依各項工程進度提供綜合性支援。



千葉縣豪雨造成地下道淹水，一輛汽車泡在水中。8月14日攝於千葉縣鎌谷市

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