川崎重工打造AI機器狗「Home LEO」助長者：預計2028年度上市

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日本川崎重工業6日公開一款協助長者居家生活的犬型機器人「Home LEO」原型機。機器人搭載人工智慧（AI），不僅能與人對話，也能自主行動，希望透過日常交談及健康狀況監測，協助長者生活。川崎重工將持續開發，計畫於2028年度推向市場。

川崎重工表示，Home LEO可持續蒐集使用者的生活習慣及喜好等資料，藉此依照不同使用者的特性進行個人化對話。

未來也計畫加入異常狀況通報功能，一旦發現使用者跌倒、身體狀況出現變化，或發生爐火未關等異常情形，可聯絡家屬或照護相關人員。

這款原型機6日在川崎重工於東京都內舉行的經營說明會上亮相。

川崎重工社長橋本康彥當場詢問：「我的智慧型手機放到哪裡去了？」Home LEO回答：「在桌子上，我去幫你拿過來。」隨後實際展示將手機取回並送到使用者身邊的動作。



川崎重工業公開的犬型機器人「Home LEO」原型機，左為社長橋本康彥。6日下午攝於東京都大田區



川崎重工業公開的犬型機器人「Home LEO」原型機。6日下午攝於東京都大田區

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