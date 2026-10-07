日本4大啤酒商疑聯合壟斷調價：公平會強制調查、考慮刑事告發

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日本4大啤酒商涉嫌就啤酒等產品出貨價格進行聯合壟斷（卡特爾），日本公平交易委員會7日以涉嫌違反《反壟斷法》（不當交易限制），對朝日啤酒（東京都墨田區）、麒麟啤酒（中野區）、三得利（港區）及札幌啤酒（澀谷區）展開強制調查。此事由相關人士透露。

此次強制調查是依據公平交易委員會的犯罪調查權限進行。公平交易委員會將以向檢察機關提出刑事告發為可能選項，持續展開調查。

啤酒等商品與消費者日常生活密切相關，而幾乎掌握整個市場的4家公司涉嫌協調價格，此案未來也可能發展成刑事案件。

據相關人士表示，4家公司涉嫌在長達數年的時間裡，協調對批發商供應啤酒等產品的出貨價格。

各公司負責營業業務的課長等人，可能曾相互分享啤酒、發泡酒及「第三類啤酒」調漲出貨價格的時間，以及漲價幅度等相關資訊。

這些營業課長等人以參與業界團體活動為名，組成稱為「一木會」的聚會，並定期舉行會議。

據估計，日本啤酒市場規模達1兆日圓，發泡酒市場也達4000億日圓。公平交易委員會研判，如果寡占如此龐大市場的4家公司共同協調價格，將對消費者生活造成重大影響，因此決定展開強制調查。

這是日本公平交易委員會繼去年9月針對石油產品銷售公司涉及柴油聯合壟斷案後，再度動用犯罪調查權限。

若公平交易委員會最終認定4家公司涉及聯合壟斷，將依涉案期間銷售額等計算課徵金。由於相關市場規模龐大，課徵金額可能相當可觀。

4家公司均發表聲明表示，將「全面配合公平交易委員會的調查」。



日本4大啤酒商總公司，由左至右分別為札幌啤酒、麒麟啤酒、三得利及朝日啤酒

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