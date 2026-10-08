日本化學家硤合憲三獲諾貝爾化學獎：發現不對稱自催化反應

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瑞典皇家科學院7日宣布，2026年諾貝爾化學獎將頒給日本東京理科大學名譽教授硤合憲三（76歲）等兩名學者，以表彰他們在釐清構成生命的胺基酸等分子形成機制方面所作出的貢獻。

另一名共同得主為法國巴黎薩克雷大學（前巴黎第十一大學）名譽教授亨利・卡岡（Henri Kagan，95歲）。獲獎理由為「發現不對稱有機合成中的非線性效應與自催化反應」。

構成生命的胺基酸及醣類等分子，存在兩種如同左右手般互為鏡像的「鏡像異構物」。

一般化學反應通常會等量生成這兩種異構物，但地球上的生命分子卻只由其中一種構成。為何會產生這樣的差異，長期以來一直是科學界未解的謎題。

此外，在藥物等化合物中，兩種鏡像異構物可能具有截然不同的作用，其中一種具有藥效，另一種卻可能帶有毒性。因此，科學家持續研究如何選擇性地合成具有實際用途的化合物。

卡岡於1986年發現一種能夠提高特定鏡像異構物生成比例的方法。

硤合則於1995年發現，當化學反應從其中一種鏡像異構物僅略微占優勢的狀態開始時，生成物本身會發揮催化劑作用，使與自身相同的異構物呈指數級增加。這項現象稱為「不對稱自催化反應」，也稱「硤合反應」。

硤合等人的發現，除了有望促進新型藥物合成方法的開發，也被期待成為揭開地球生命起源之謎的重要線索。

日本去年已有大阪大學特任教授坂口志文（75歲）獲得諾貝爾生理學或醫學獎，以及京都大學特別教授北川進（75歲）獲得化學獎。

此次硤合獲獎後，包含取得美國國籍者在內，日本個人諾貝爾獎得主累計達31人；化學獎則是連續兩年有日本人獲獎，累計第10人。

頒獎典禮將於12月10日在瑞典斯德哥爾摩舉行。兩名得主將平分1200萬瑞典克朗、約1億9000萬日圓的獎金。

硤合憲三簡歷

硤合憲三，1950年出生於日本廣島縣，出身於廣島縣府中町。

1979年完成東京大學研究所博士課程。曾任美國北卡羅來納大學教堂山分校博士後研究員等職，1986年出任東京理科大學副教授，1991年升任教授，2017年起擔任名譽教授。

2012年獲頒紫綬褒章，2025年獲得日本學士院獎。

亨利・卡岡簡歷

亨利・卡岡（Henri Kagan），1930年出生於法國。

1960年取得法國高等研究機構法蘭西公學院博士學位，目前為巴黎薩克雷大學（前巴黎第十一大學）名譽教授。

2001年，他與同年獲得諾貝爾化學獎的日本名古屋大學特別教授野依良治共同獲頒沃爾夫化學獎。



東京理科大學名譽教授硤合憲三。（日本學士院提供）

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